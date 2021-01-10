Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

Başvuru ne zaman?

Askerliği gelip bedelli askerlik başvurusu yapacaklar için herhangi bir tarih kısıtlaması bulunmuyor. Bedelli askerlik yapacak kişi sayısı her yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyacı dikkate alınarak ilan ediliyor. Bedelli yapmak isteyen kişi sayısı, yıllık kontenjandan fazla olursa, yararlanacak kişiler kurayla belirleniyor. Yoklama kaçağı/bakaya durumunda olanlar bedelli askerlikten yararlanamıyor.

Ödemeler nereye?

Uzatanlara avantaj var

Askerlik süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay. Ancak erbaş ve erlerden isteyen, terhise hak kazandığı tarihten itibaren askerliğini 6 ay daha uzatabilecek. Askerliğini 6 ay uzatanlara, uzatma döneminde asgari ücretin üzerinde harçlık verilecek. Harçlık bu yıl rütbeye göre şöyle olacak:

Er: 2.570 lira

Onbaşı: 2.736 lira

Çavuş: 2.902 lira.

Prim devletten

Sağlanan diğer haklar

Yedek subay ve astsubay

Kanunla üniversite mezunu asker adaylarının da durumu belirlendi. Dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin belirleyeceği sayıda kişi askerliğini yedek subay olarak yapabilecek. İki veya üç yıllık üniversitelerden mezun olanlar ise yedek astsubay olabilecek.

Yedek subay olamayan 4 yıl ve daha uzun süreli üniversite mezunlarından isteyenler yedek astsubay olarak görevlendirilebilecek. Bu durumda, 2 aylık temel eğitimin ardından 10 aylık maaş ödeniyor. Askerde kalmak isteyenler subaylığa ve astsubaylığa geçiş yapabiliyor.

Kıdem ve işsizlik maaşı

Askerliğini bedelli veya yedek subay, yedek astsubay olarak yapacak olan kişiler isterlerse askere giderken işten ayrıldıklarında kıdem tazminatını alabilecekler. Askere giden çalışanlar, işsizlik maaşı da alabiliyor. Bunun için işten ayrıldıkları tarihten itibaren kendi adlarına son 3 yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortası pirimi ödenmiş olması gerekiyor.

Ayrıca; askere gidecek çalışanların, askere gidecekleri tarihten en geç 90 gün önce işten ayrılmış olmaları şartı aranıyor. Askerden önce işsizlik maaşına başvuran askere gidene kadar maaş alır. Askerde maaş kesilir. Askerlik dönüşü kalan sürede ödeme yapılır. Hemen askere gidilmişse dönüşte 30 gün içinde İşkur’a başvurmak gerekiyor. (Posta)