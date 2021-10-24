Zam geldi! Kiralar tavan yaptı, kiracılar kendi formülünü buldu

Kira fiyatları yükseldikçe yükseldi. Özellikle büyükşehirde kiralardaki artış nedeni ile çok sayıda ev sahibi kiracısını çıkararak evini yeniden kiraya vermenin yollarını arıyor. Kiralık evlere talep artarken kiralık ev sayısının az olması fiyatların daha da artmasına yol açtı. Yüksek kira bedeni ödemekte zorlananlar ise yeni yollar arıyor. Kiralardaki fahiş artışa karşı vatandaş kendi formülünü buldu; paylaşım modeli. Kirasını karşılamakta zorlananlar, ‘acil ev arkadaşı aranıyor’, ‘paylaşımlı ev’, ‘aile yanında kiralık oda’ başlığında ilanlar vermeye başladı. Öğrencilerin yanı sıra öğretmen, avukat, özel sektör çalışanı gibi farklı birçok meslekten vatandaş kiraya ortak arıyor.

Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kiralık ev bulmak zorlaştı. Arz sınırlı, talep fazla olunca kiralar hızla yükseldi. Son aylarda evlenenler, evini değiştirmek zorunda olanlar, başka bir şehre giden üniversite öğrencileri kapı kapı dolaşsa da bütçesine uygun seçenek bulmakta zorlanıyor. Ancak barınma ihtiyacını ertelemek gibi bir seçenek de yok. Hal böyle olunca birçok kişi evini paylaşma yolunu seçiyor. Kimi kiracılar talebi fırsata çevirip ek gelir yaratırken, kimileri de kirayı tek ödeme şansı olmadığı için bu yolu tercih ediyor.

AVUKAT VE ÖĞRETMEN DE VAR

Son günlerde emlak ilan sitelerinde paylaşımlı ev taleplerinin artması dikkat çekiyor.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, öğrenciler için alışılmış bir durum olan ev arkadaşlığı yüksek kiralar nedeniyle genele yayılmış durumda. İlanlarda evini paylaşmak isteyen avukat, öğretmen gibi farklı meslek grupları görülüyor. ‘Acil Ev Arkadaşı aranıyor’, ‘paylaşımlı ev’, ‘aile yanında kiralık oda’ başlığında verilen bazı ilanlar şöyle:

İstanbul Bostancı’da merkezi bir konumda, yeni binada, doğalgaz kombili, full eşyalı dairede avukatın yanına nezih ev arkadaşı aranıyor. Kira 1500 TL.