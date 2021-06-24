Zam geldi! Kilosu 50 TL'ye çıktı

Pandemi ile birlikte birçok ürün yapılan zam ile gündemdeydi. Özellikle temel gıda maddelerine yapılan zamlar vatandaşların tepkisini çekti. Normalleşme sürecinin başlaması ve yaz aylarının gelmesi ile tavuk fiyatları da arttı. Mangal sezonunun açılmasıyla birlikte tavuk ve kanat fiyatları tırmanışa geçti. CNN Türk Sunucusu Uğur Önver fiyatları araştırdı. Tavuk kanadının kilogram fiyatı bazı yerlerde 50 TL'ye çıktı.

Pandemi nedeniyle uzun süredir evlerinde olan vatandaşlar yasakların kalkmasıyla birlikte piknik sezonunu açtı. Hal böyle olunca Tavuk fiyatları arz- talep dengesinden dolayı tırmanışa geçti. Tavuk eti kırmızı et fiyatıyla neredeyse yarışıyor.

Beyaz Et Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Abdullah Koç konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Türkiye'de karkas etin fiyatı 60 lira. Bunun içinde baktığınız zaman biftek var o 120 lira. Tavuk ve kanat içinde aynı durum söz konusu. Arz -talep dengesine göre kanat fiyatları değişiyor. Bütün tavuğun fiyatı 15-16 lira bandında satılıyor.

Biz ürettiğimiz tavukta zarar ediyoruz. Fiyatı tamamen belirleyen kesim sanayici. Tavuğun fiyatı kanatla kıyaslanırsa bu çok adaletli de olmaz. Girdi maliyetleri çok fazla arttı. İnsanlarımız da haklı daha önce 12 liraya aldığı malzemeyi 15 alıyorlar.

Marketlerde de fiyat konusunda bazı şeyler oluyor. Kanat az çıktığı için erken tükenen bir ürün. Üretici bu işten para kazanamıyor.