Zam geldi, hesaplara 2 bin lira yatırılacak!

Güzel haberi Bakan Pakdemirli duyurdu. Destek ödemelerine zam yapıldı. Banka hesaplarına 2 bin lira yatırılacak. Çok sayıda kişi yararlanıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçük ölçekli balıkçılara yapılan destek ödemelerinin 2 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

Destek ödemeleri ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Vatandaşa sağlanan destek miktarının artırıldığı duyuruldu. Ödemeler 2 bin lira şeklinde yapılacak. Bakan Pakdemirli katıldığı canlı yayında küçük ölçekli balıkçılara yapılan yardımın 2 bin liraya çıkarılacağını bildirdi. İşte Pakdemirli'nin açıklamaları ve destek ödemeleri ile ilgili detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklıktan etkilenen çiftçiler için bir destek kararı açıkladı. Bu destek paketinde neler var, çiftçiler bu desteklerden nasıl yararlanacak?

Çiftimizin tohuma küsmemesi lazım. Zaman zaman kuraklık yaşanabilir. Çiftçimiz tohuma küsmemiştir. Bu sene üretimimizin bir miktarını maalesef kaybedeceğiz. Yüzde 27 oranında yağışlar azaldı. Bu sene geçen yıla göre daha fazla olan meteorolojik kuraklık tarımsal kayba sebep verecek. Türkiye'de ürünle ilgili kıtlık olmaz. 150 milyon lira ilave basınçlı su sistemlerine destek verilecek. Ziraat Bankası ve tarım kredi borçları ertelendi.

Müsilaj sorunu... Marmara acil eylem planı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda ne yapacak?

Su Şurası sonrası kararlar alınacak. Bu işten etkilenen kesimler var. Balıkçılarımız da etkileniyor. Küçük balıkçı desteğimizi 2 bin liraya çıkartacağız. Müsilajdan etkilenen balıkçılara destek artırılacak.

Kuraklıkla nasıl mücadele edilecek?

Son 19 yılda 600 baraj bitirildi. 150 tane yeraltı barajı inşa ediyoruz. Suyu etkin ve verimli kullanmamız lazım. Türkiye'de suyun yüzde 80'i sulamada kullanılıyor. Vahşi sulamada suyun yüzde 35 ila 60'ını kaybediyoruz.

Su Şurası hangi aşamada?

Su stresi yaşayan bir ülkeyiz. Kurak bir ülke değiliz, kurak ülke olmaya aday bir ülkeyiz. Belediyelerin üniversitelerin tüm kamu kurumlarının olduğu şuranın neticelerini ekim ayında kamuoyuna duyuracağız.