Zam geldi! Fiyatlar yüzde 68 arttı, 8 bin 114 liradan başlıyor

SON 1 YILDA ARTTI

Datça, doğal güzelliklerinin yanı sıra yakınındaki bölgelere göre konut fiyatlarının daha düşük olduğu bir bölgeyken, son bir yıldaki değer artışı ile bölgedeki ortalama değerlere yaklaştı. Bodrum ve Kaş ise hem yerli hem yabancı turistlerin her zaman gözde tatil bölgelerinden ve yoğun talep sebebiyle konut fiyatları artıyor. Bölgede ortalama konut fiyatları ise 830 bin 994 liradan başlarken, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 30 yıl oldu.

2 MİLYON TL'Yİ GEÇTİ

Yazlık bölgeler içerisinde metrekare satış fiyatı en yüksek olan bölgeler ise Çeşme, Bodrum ve Kaş. Çeşme'de konut fiyatları, İstanbul -İzmir otoyolunun tamamlanması ile artış göstermişti. Pandemi ile birlikte ortalama konut fiyatı 2 milyon TL'yi geçti. Çeşme'de konut fiyatları son 1 yılda yüzde 55 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 13 bin 175 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 121 bin TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 45 yıl oldu.