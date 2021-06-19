Zam geldi! Fiyatlar yüzde 60 arttı, en düşüğü 4 bin lira...

Pandemi sürecinde yazlık bölgelere olan talebin artması gayrimenkul fiyatlarına yansıdı. Konut fiyatlarında artış şampiyonu Muğla, Aydın ve Antalya oldu.
Endeksa verilerine göre; Mayıs ayı sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 30.4 olurken; Muğla'da artış yüzde 59.2'yi buldu. Muğla'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 7 bin 945, ortalama konut satış fiyatı 916 bin 500 lira olarak gerçekleşti.
İkinci sıradaki Aydın'da yıllık değer artışı yüzde 56.2, ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 335, ortalama konut satış fiyatı 529 bin 200 lira olarak hesaplanırken; Antalya'da yıllık değer artışı yüzde 45.7, ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 894, ortalama konut satış fiyatı 440 bin 625 lira oldu.
Mayıs'ta en fazla konut satışı gerçekleşen İstanbul'da yıllık değer artışı yüzde 23.7 olurken, konut ortalama metrekare fiyatı 4 bin 665 lira olarak hesaplandı. (Takvim)