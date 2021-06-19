Zam geldi! Fiyatlar yüzde 60 arttı, en düşüğü 4 bin lira...

Ev ve yazlık fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme. Fiyatlara zam geldi. Ev fiyatlarında en çok artış yaşanan iller belli oldu. Koronavirüs sürecinde yazlıklara artan ilgi fiyatlara yansıdı. Konut fiyatlarında zam şampiyonu Muğla, Aydın ve Antalya oldu. Yıllık artış yüzde 60’ı buldu.

Pandemi sürecinde yazlık bölgelere olan talebin artması gayrimenkul fiyatlarına yansıdı. Konut fiyatlarında artış şampiyonu Muğla Aydın ve Antalya oldu.

Endeksa verilerine göre; Mayıs ayı sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 30.4 olurken; Muğla'da artış yüzde 59.2'yi buldu. Muğla'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 7 bin 945, ortalama konut satış fiyatı 916 bin 500 lira olarak gerçekleşti.

İkinci sıradaki Aydın'da yıllık değer artışı yüzde 56.2, ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 335, ortalama konut satış fiyatı 529 bin 200 lira olarak hesaplanırken; Antalya'da yıllık değer artışı yüzde 45.7, ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 894, ortalama konut satış fiyatı 440 bin 625 lira oldu.