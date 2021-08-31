Zam geldi, fiyatlar yüzde 300 arttı!

Fiyatlar arttıkça arttı. Zam oranları yüzde 300'lere kadar ulaştı. Vatandaşlar şikayetçi. Pek çok kişi fiyat artışlarının nedenini merak ediyor. Türkiye genelinde kira fiyatları yüzde 40 yükseldi. Bu oran yüz yüze eğitime geçileceğinin açıklanmasıyla birlikte Kocaeli, Eskişehir, Erzurum, Konya, Bursa gibi öğrenci şehirlerinde yüzde 50'yi buldu. İzmir, Ankara gibi metropol olarak geçen şehirlerin merkezi noktalarında ise fiyatlar geçen yıla göre yüzde 100 arttı. İstanbul'da artış oranı bazı bölgelerde yüzde 300'lere çıktı.

Bir yılda Türkiye'de kira fiyatları yüzde 40 arttı. İstanbul'da bu oran bazı bölgelerde yüzde 300'e kadar çıktı. Yüksek kiraya rağmen ev bulunamıyor. Emlakçılarda uzun sıralar oluştu. Kiralık ev için kura çekilişi dahi yapılıyor.

LİSTEYE İSİM YAZDIRIYORLAR

Kiralardaki fahiş artışa rağmen vatandaşın talebi azalmayınca, emlakçılarda ev sırası oluştu. Özellikle öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde ya da şehrin merkezi noktalarında ev kiralamak isteyenler ihtiyaçlarını söyleyip, isimlerini onlarca kişinin bulunduğu listelere yazdırmaya başladı. Uzun listelerin oluştuğu emlak ofislerinde kura ile çekilişler dahi yapılıyor.