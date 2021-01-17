Talep resmen patladı! Zam geldi, Geçen sene 250 bin olan şu an...

ALMADAN ÖNCE İMARI ÖĞRENİN

GABORAS Veri Direktörü Orhan Vatandaş arsa ve arazi alımlarında bölgenin imar koşullarının, ilgili kurumlardan detaylı bir şekilde öğrenilmesi gerektiğini belirtti. İmar affı beklentisiyle arazilere konut inşa edildiğini belirten Vatandaş, “Eğer mevcut arazi, köy ve mahalle sınırları içerisindeyse inşaat izni alması mümkün. Yerleşim yerlerinden uzak bir bölgede ise vatandaş imar sorunu ile yaşayabilir. Burada satın alınacak arazilerde bağ evi yaptırmak için; söz konusu arazinin kadastral yola en az 25 metrelik cephesi olması gerekiyor. Bu imarsız arazilere yapılacak olan yapıların, arazinin yüzde 5’ini geçmemesi gerekiyor. Arazinin büyüklüğü ne kadar fazla olursa olsun en fazla 250 metrekarelik bir kapalı alana sahip olan yaşam alanı yaptırılabiliyor. Arsa yatırımı yapacak olan vatandaşların bu hususlara dikkat ederek yatırım tercihlerini yönlendirmeleri yararına olacaktır. Aksi halde şehirden kaçayım derken yeni bir kaçak yapı ve kondulaşma sorunu ortaya çıkabilir” diye konuştu.