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Zam geldi! Fiyatlar 7 yılın zirvesini gördü

31 Ağustos 2021 Salı - 16:26 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 16:26

Fiyatlar arttıkça artı. Son 7 yılın en yüksek rakamlarına ulaştı. Pandemi nedeni ile pek çok ürünün fiyatı yükseldi. Kahve fiyatlarındaki artış da dikkat çekici boyutlara ulaştı. Küresel kahve fiyatlarında artış durdurulamıyor. İklim koşullarının vurduğu Brezilya'da yaşanan sorunların ardından kahve fiyatları son olarak dünyanın ikinci büyük üreticisi Vietnam'da yaşanan pandemi kısıtlamaları nedeniyle daha da arttı.


Zam üstüne zam geldi. Fiyatlar 7 yılın üzerine çıktı. Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya’da yaşanan kuraklık ve don olayları nedeniyle kahve fiyatları son 7 yılın zirvesine çıkmıştı.
 
Kahve bağımlılarına bir kötü haber de dünyanın en büyük ikinci ülkesi Vietnam’dan geldi. Hazır kahve ve bazı espresso karışımları için kullanılan Robusta kahvenin önde gelen ihracatçısı olan Vietnam’da yaşanan corona virüsü vakalarındaki artış ve aşıya erişim sorunu nedeniyle kahve fiyatları arttı.
 
 
Robusta vadeli işlemleri cuma günü itibarıyla yılın başından bu yana yüzde 50 artış gösterdi. Fiyatlar dört yılın en yüksek seviyesi olan ton başına 2 bin 43 dolara ulaştı. (NTV)

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