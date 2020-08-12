Zam geldi, emekli olunca alacağınız kıdem tazminatı kuruşu kuruşuna hesaplandı!

Emeklilik hakkıyla kıdem tazminatı almak için yaş şartı dışında ‘sigortalılık yılı’ ve ‘prim gün süresi’nin tamamlanması şartı aranıyor. Bu kuralın bir istisnası var. O da 8 Eylül 1999’dan sonra işe girenleri ilgilendiriyor. Peki hangi durumda kıdem tazminatı alınabilir? Kim kaç lira tazminat alır...

Çalışanların en çok merak ettiği konuların başında ‘emeklilik primiyle kıdem tazminatı hakkı’ konusu geliyor. Bunun için k

işiye hemen emekli aylığı bağlanması şartı bulunmuyor. Bir başka deyişle ‘yaş’ dışında emeklilik için gerekli olan prim gün süresi ile sigorta lılık süresini tamamlayanlar istifa ederek işyerinden kıdem tazminatını alabilir.

15-ve 25 yıl şartı

8 Eylül 1999’dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, SGK ’dan “Kıdem tazminatı alabilir” yazısını alarak işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. 9 Eylül itibarıyla işe girenlerde ise 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4.500 gün prim ödeme şartı aranıyor. 25 yıllık sigortalılık süresini aynı işyerinde tamamlamak da gerekmiyor.

Yasalara göre; kıdem tazminatında ‘emeklilik için aranan şartlardan yaş dışındaki şartların’ oluşması gerekiyor. 8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanların iki farklı emekli seçeneği bulunuyor. İlki 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 gün prim. Bu şartı tamamlayan kadınsa 58, erkekse 60 yaşında emekli olur. İkincisi ise 7.000 gün prim ödeme süresi ki bu en önemli ve çok fazla bilinmeyen bir konu. 7.000 günü tamamlayan kadınsa 58, erkekse 60 yaşını tamamlamak koşuluyla emekli olabiliyor. Dolayısıyla burada sigortalılık süresi aranmıyor.

8 Eylül 1999’dan sonrasigortalı işe başlayanlar,19 yı l5ay 10 gün prim (7000gün) ödediktensonra, 25 yıllık sigortalılık şartı aranmadan isterlerse SGK’dan yazıalarak çalıştığı yerden istifa ederek kıdemtazminatını yasal olarak alabilir.

2000 yılının ortalarında işe başlayıp aralıksız çalışan SSK ’lılar bugünlerde 7.000 günü tamamlayacak.7.000 günü dolduran bu kişilere otomatikman işten ayrıldığında tazminat hakkı doğacak.Özetle 25yıl 4.500 gün veya 7.000 gün primşartlarından hangisi önce tamamlanırsa onagöre kıdem hakkı doğar.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI DEVAM EDERKEN...

İşten çıkarma yasağının uzatıldığı bu dönemlerde iş akdinizi kendiniz feshediyorsanız kıdem tazminatı alabilmeniz için ücretin ödenmemesi,eksik ödenmesi, sigorta priminin yatırılmaması,prime esas kazançların gerçek tutar yerine daha düşük tutardan bildirilmesi gibi bir haklı fesih sebebiniz lmalı.Bunların dışında da belirttiğimiz 3 prim şartıyla işten çıkarma yasağının olduğu bu günlerde istifayla kıdem tazminatı alınabiliyor.