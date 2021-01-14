Zam farkları yarın hesaplara yatırılıyor!

En az 4.402 lira

Enflasyon farkıyla birlikte oluşan yüzde 7.36 zamla en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 258 lira artışla 3.523 liradan 3.782 liraya çıkacak. Bu yıl aile yardım ödeneği 352 lira olacak. Aile yardım ödeneği ve bekar memura 268 lira asgari geçim indirimi ilave edildiğinden en düşük memur maaşı 4.402 liraya çıkıyor.

14 günlük alacağı da var

Zamlı maaşların ödeneceği gün de geldi. Memurlar her ayın 15’inde maaşını çekiyor. Fakat memurlar, 15 Aralık 2020’de, 15 Aralık 2020 ila 14 Ocak 2021 arasındaki maaşını peşin almıştı. Bu durumda 2021 için 14 günlük zamlı maaş farkı yansıtılmadı. Memura ayrıca bağlı oldukları daireler hazırladıkça 14 günlük fark yatırılacak. Bu farkın da 15 Ocak’a yani yarına kadar yetiştirilebileceği ifade ediliyor.