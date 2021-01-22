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Zam farkları bugün yatırılıyor! Milyonlar bekliyordu

22 Ocak 2021 Cuma - 9:48 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 10:41

Milyonlarca kişinin beklediği gün geldi. Paralar bugün hesaplara yatıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli sandığı kapsamında aylık alanların ocak 2021 zam farklarının bugün ödeneceğini bildirdi.


Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, emekli sandığı kapsamındaki emekli,  malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşın  fark tutarlarının, banka ve PTT şubelerine gönderilerek bugün ödeneceğini  belirtti.
 
Ücretlerini aylık alanlara ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında  ödeme yapılacağını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:
 
 "Yine, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan, 1. grupta  Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, 2. grupta  Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, 3. grupta  Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında ödeme  gerçekleştirilecek. Toplam fark ödemesi tutarı 739 milyon 653 bin lirayı  bulacak."
 
 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SSK ve  Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları ise zamlı olarak  ödeme günlerinde ödenmeye başlandı." ifadelerini kullandı.
 

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