Emeklilerin bekledikleri tarih geldi. Zamlı maaş ödemeleri bugün başlıyor. Ocak ayı zam oranının belli olmasının ardından maaşlar yüzde 5.69'luk artışa göre yeniden hesaplandı. Bugünden itibaren de ödemeler başlıyor. Zamlı maaşı ilk alan, SSK emeklileri olacak. SSK emeklilerine bugünden itibaren tahsis numarasının son rakamına göre maaş alma günlerinde zamlı ödemeleri yapılacak. Milyonlarca SSK emeklisine ödemeler, ayın 26'sında tamamlanacak. Bağ- Kur emeklilerinin ise zamlı maaş ödemeleri ise Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı kapsamında ayın 25'inde başlayacak. Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlara zamlı maaş ödemeleri 25 Ocak'ta yapılacak. Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemelerinde son gün 28 Ocak. Ancak bu tarih pazar gününe denk geldiğinden, Bağ- Kur emeklilerine ödemeler ayın 29'unda tamamlanacak. Memur emeklileri maaşlarını zamsız olarak aldı. Zam farkları önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılacak. Yüzde 5.69 zamla; bin lira olan net maaş bin 560 lira 90 kuruşa, bin 500 liralık maaş bin 585 lira 35 kuruşa, 2 bin lira olan net maaş 2 bin 113 lira 80 kuruşa, 2 bin 500 lira olan maaş 2 bin 642 lira 25 kuruşa çıktı.(Takvim)
Zam bugün hesapta
17 Ocak 2018 Çarşamba - 9:20 | Son Güncelleme : 17 01 2018 - 11:53
Milyonlarca emekliye zamlı maaş ödemeleri bugün başlıyor. İlk ödeme, SSK emeklilerine. 241 liraya varan zamlı maaşlar, ayın 29’una kadar hesaplara yatırılacak.
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