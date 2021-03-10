Zam, avans, ikramiye, prim, aidat... Fark etmiyor, hepsini kapsıyor! Kesinti olacak

Yüz binlerce çalışan ve işvereni ilgilendiriyor. Zam, avans, ikramiye, prim, aidat hepsi için kesinti yapılacağı ortaya çıktı. Detaylar belli oldu. Koronavirüs salgını sürecinde kısa çalışmadan yararlananların maaşları, normal maaşlarına göre daha düşük ödeniyor. Bazı işverenler kendileri çalışan maaşlarındaki farkı kapatma yolunu seçti. Hazine Maliye Bakanlığı, bu şekilde yapılan maaş tamamlama ödemelerinden gelir vergisi kesilmesi gerektiğini açıkladı.

Koronavirüs salgını sürecinde yaklaşık 4 milyon işçi kısa çalışmaya tabi tutuldu. Bunların bir kısmı ayda 2 – 3 hafta, bir kısmı ise ayın 30 günü kısa çalışma kapsamında yer aldı. Kısa çalışmadaki işçilere, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla işsizlik fonundan brüt ücretlerinin yüzde 60’ı oranında kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) veriliyor. Kısa çalışma süresince işçinin cebine giren para azalıyor. Kimi işveren bu dönemde işçilerinin mağdur olmaması için normal ücretleri ile ödenek arasındaki farkı tamamlamak için karşılıksız olarak ücret farkı ödedi.

ÖZEL OKUL VERGİ DAİRESİNDEN AÇIKLAMA TALEP ETTİ

Kayseri’de bir özel okul, vergi dairesine başvurarak, pandemi sürecinde, işletmeciliğini yaptığı okulların faaliyetlerine ara verilmesi ve daha sonra uzaktan eğitime geçilmesi sebebiyle personelin çalışılmayan süreler için kısa çalışma ödene aldığını ve ödenek ile normal dönemdeki ücretleri arasındaki farkın şirket tarafından personele ödendiğini belirtti. Şirketin yaptığı maaş tamamlama ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda açıklama istedi.

“VERGİ KESİNTİSİ YAPILMASI GEREKİR”

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yayımladığı özelgede, kanuna göre işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerin “ücret” olarak kabul edildiği vurgulandı. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olmasının, onun mahiyetini değiştirmeyeceği belirtildi.

İşverenin, personele ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden gelir vergisi kesintisi yapması gerektiği ifade edilen özelgede, kısa çalışma ödeneği gelir vergisinden istisna olduğundan bu ödeme üzerinden vergi kesintisi yapılmasının söz konusu olmadığı kaydedildi. Buna karşılık, şirket tarafından personele ödenen fark ücret tutarlarının ise gelir vergisine tabi tutulması ve aylık asgari geçim indirimi (AGİ) düşüldükten sonra varsa kalan vergi tutarının beyan edilerek ödenmesi gerektiği belirtildi.

Buna göre, işveren işçiye ödediği ücret farkı için, işçinin tabi olduğu gelir vergisi dilimi üzerinden ayrıca gelir vergisi ödeyecek. (Habertürk)