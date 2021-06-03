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Zam açıklaması! Milyonlarca çalışan için yüzde 10...

AA |  03 Haziran 2021 Perşembe - 13:53 | Son Güncelleme : 03 06 2021 - 13:53

Zam döneminin yaklaşması ile birlikte çalışanlara yapılacak zamlar ile ilgili açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Memurlar için yüzde 10 zam talep edildi. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Kamu görevlilerinin ocaktan bugüne kayıplarının giderilmesi için daha önce dile getirdiğimiz en düşük devlet memuru maaşının yüzde 10'u oranında seyyanen zam yapılması talebi ve teklifi, yeni verilerle oran güncellemek suretiyle gerçekleştirilmelidir." dedi.


Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında,  mayıs ayı enflasyonunun yüzde 0,89; bu yılın ocak-mayıs dönemi enflasyonun ise  yüzde 6,38 olarak açıklandığını belirtti.
 
Bu verilerle kamu görevlilerinin ilk altı aylık yüzde 3'lük maaş  artışının, enflasyonun 3,38 puan gerisinde kaldığını vurgulayan Yalçın, şöyle  konuştu:
 
"Daha keskin bir söyleyişle, maaşlarda yüzde 3'lük artış  gerçekleşirken enflasyonda ise bunun 2 katının üzerinde artış gerçekleşti. Kamu  görevlilerinin, 1 Ocak itibarıyla maaşlarına yapılan yüzde 3'lük artış, marttan  itibaren hükmünü yitirmiş ve eksiye düşmüştür. Nisanda kamu görevlileri enflasyon  karşısında toplamda yüzde 2,45'lik kayıpla kapatmıştır. Mayıs sonu itibarıyla  kamu görevlilerinin 1 Ocak 2021'deki 100 lirası 93,98 liraya, 1000 lira ise  939,81 liraya düşmüştür.
 
 Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde temmuzda yüzde 3 normal  artış, yüzde 3,38 ise enflasyon farkı artışı yapılacak. Bunun anlamı ise temmuzda  enflasyonun yapacağı artış, işverenin ve hakemin yaptığı artıştan daha yüksek  olacağıdır. Enflasyon dışında, 1 Ocak'tan bugüne kur, faiz ve altın bazlı kıyas  yapıldığında, hem oran hem de tutar boyutuyla kayıp çok daha yüksektir."
 
"Enflasyon tahmini üzerinden maaş artışı kayıptan başka sonuç  üretmedi"
 
 Ali Yalçın, 1 Ocak-31 Mayıs dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin maaş  ve gelirlerinde, altın boyutuyla yüzde 15,38, dolar yönüyle yüzde 16,35, avro  kıyaslamasında ise yüzde 15,76 düzeyinde kaybın yaşandığına dikkati çekerek, şu  talepleri sıraladı:
 
 "Kamu görevlilerinin ocaktan bugüne kayıplarının giderilmesi için daha  önce dile getirdiğimiz, en düşük devlet memuru maaşının yüzde 10'u oranında  seyyanen zam yapılması talebi ve teklifi, yeni verilerle oran güncellemek  suretiyle gerçekleştirilmelidir. Enflasyon farkı, kayıpların telafisini değil,  maaş tutarının tedavisini sağlıyor ve geçmişin kayıplarını gidermeye yetmiyor. En  düşük memur maaşı üzerinden, ocak-mayıs döneminde bir memurun maaşındaki reel  düşüş 250 lira, toplam gelir kaybı ise 790 lira oldu. Bütün bu veriler ve  tespitler, enflasyon hedefi ve tahmini üzerinden maaş ve ücretlere yapılan  artışın, azalıştan ve kayıptan başka sonuç üretmediğini gösteriyor."
 
"Yapılması gereken masaya  Anadolu'nun cömert fıtratını devlet  eliyle hayata geçirmeye dönük tekliflerle gelmektir"
 
 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu işverenin, ağustosta  başlayacak 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine, "makul tahmin, doğru hedef ve  adil teklif" anlayışıyla hazırlanması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:
 
"2022 ve 2023 yıllarında, kamu görevlilerinin istisnasız bütün aylarda  hem maaş hem de gelir yönüyle enflasyonu ezen bir konumda olmasını sağlayacak  teklifleri şimdiden hazırlamaya başlamalı. Memur-Sen olarak, enflasyonun  durdurulmasını, seyyanen zammın yürürlüğe konulmasını, 6. Dönem Toplu Sözleşme  sürecinde de masaya, Türkiye'nin ekonomik büyümelerini yansıtan rakamlarla  oturulmasını istiyor ve bekliyoruz. Enflasyona göre artan ya da azalan maaşlar  değil, enflasyonu gündemden çıkaran makro ve mikroekonomi, devlet ve devlet  memuru bütçesi hepimizin ortak hedefi ve gayreti olmalıdır. Bunun için yapılması  gereken, 1 Ağustos'ta toplu sözleşme masasına, geçmişin kayıplarını telafi  etmeye, hatalarını gidermeye, Anadolu'nun cömert fıtratını devlet eliyle hayata  geçirmeye dönük tekliflerle gelmektir. Kamu işvereni, emeğe değer vermek yanında,  emeğin hakkını verdiğini de bu yolla ortaya koymalıdır."
 

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