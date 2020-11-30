30 Kasım 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.312 -1.29 EURO 9,3560 0.05
USD 7,8090 -0.06 ALTIN 446,870 -0.60
CANLI BORSA
TÜMÜ


©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.