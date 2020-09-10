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Zahide Yetiş'le Gelin Görün 10. Bölüm Fragmanı

10 Eylül 2020 Perşembe - 16:01 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 16:01

Kaynanasının aldığı konsept kıyafeti beğenmeyen İpek, kaynanalardan kaç puan alacak?


 
Zahide Yetiş'le Gelin Görün 10. Bölüm Fragmanı yayında. Kaynanası Rüzgar Hanımın kendisi için aldığı konsept kıyafeti beğenmeyen İpek, kaynanalardan kaç puan alacak?
 
Gelinler, haftanın son günü programın 10 Bin Tl'lik ilk ödülünü kazanabilmek için kıyasıya yarışıyor! Haftanın son yarışmacısı İpek, kaynanası Rüzgar Hanımla, seçtiği kıyafetle ilgili fikir ayrılığına düşüyor. Kaynanalar ile Rüzgar Hanım arasında ağız dalaşı oluyor ve gerginlik had safhaya çıkıyor. Haftanın son yarışmacısı İpek kaynanalardan ve Zahide Hanımdan kaç puan alacak? 10 Bin Tl'lik ödülü kim kazanacak? Zahide Yetiş'le Gelin Görün hafta içi her gün saat 12.45'te Kanal D'de!
 
 

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