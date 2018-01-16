Zahide Yetiş kimdir? Zahide Yetiş bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

Zahide Yetiş kimdir sorusu gündemde sıkça araştırılmaya başladı. Zahide Yetiş'in hamile olduğunu açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı, Zahide Yetiş'in programına katıldı bebeğinin cinsiyetini duyurdu.

Sunucu Zahide Yetiş 2014 yılında Cem Arısoy ile evlendi. Hamile olduğunu canlı yayında açıklayan Zahide Yetiş duygusal anlar yaşadı. Müge Anlı, Zahide Yetiş'in programında bebek partisi sürprizi yaptı ve bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu söyledi.

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya, Viyana 'da doğmuştur. Babası burs kazanıp okul için Viyana'ya gittiğinde yeni evli imiş ve Zahide orada doğmuştur. "Allah'ın emir ve yasaklarına uyan" demekmiş Zahide'nin anlamı. Anne tarafı Yunanistan - Selanik, baba tarafı Kütahya'dan İzmir 'e gelmiştir. Bir kız, üç erkek kardeşi vardır. Zahide Yetiş çok küçükken anne babası boşanmışlar, o babaannesinin yanında İzmir'de büyümüştür. Ortaokul ve Lise yıllarında Güzel Konuşma, Şiir Okuma ve Kompozisyon Yarışma larında birincilikler aldı. Lise eğitim ini İzmir Özel Fatih Koleji'de tamamladı. Ardından 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu.