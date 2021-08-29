Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Dumlupınar yolculuğunu canlandıracak olan Zafer Treni yola çıktı. Ankara'dan hareket eden trenin son durağı Dumlupınar olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı Anma Etkinlikleri kapsamında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Dumlupınar yolculuğu canlandırılacak olan Zafer Treni Ankara 'dan yola çıktı. Zaferin 99'uncu yıldönümü dolayısıyla 99 genç yolcu taşıyacak olan Zafer Treni, 1922'de başlayan yolculuğu simgelemesi için 19.22'de Ankara Garı'ndan hareket etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle yapılan yolculuğun rotası Anıttepe, Beştepe, Duatepe, Metristepe, Kocatepe ve Zafertepe'den geçilerek Dumlupınar'da sonlanacak.

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