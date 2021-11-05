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Zafer Ergin diziden ayrılıyor mu? Erler Film’den Arka Sokakların Rıza babası hakkında açıklama!
Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar hakkında bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre ‘Rıza Baba’ karakterine hayat veren Zafer Ergin’in diziden ayrılacak. Çıkan bu iddiaların ardından Arka Sokaklar’ın yapımcı sosyal medya sayfasından bir açıklama yaptı.
Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz ve Kerem Saka'nın üstlendiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 16. sezonuyla devam ediyor. Cuma günlerinin sevilen dizisinden Merve Oflaz, Yüsra Geyik, Onur Bay ve Alp Korkmaz ayrıldı.