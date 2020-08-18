Zabıta memuru alımı! Konya Meram Belediyesi zabıta alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Konya Meram Belediyesi, açıktan atama yoluyla zabıta memuru 19 zabıta memuru alıyor. Peki, Konya Meram Belediyesi zabıta alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte zabıta alımı başvuru şartları ve ilanın detayları...

Meram Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla 19 zabıta memuru alacak. Peki, Konya Meram Belediyesi zabıta alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte zabıta alımı başvuru şartları...

Meram Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak.

ZABITA ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde;

- Yerel Yönetimler, İşletme / İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi lisans Programları ile Mahalli İdareler, Mahalli İdareler(Zabıta), Yerel Yönetimler önlisans Programlarının birinden mezun olmak

- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

- Başvuruda bulunacak lisans mezunu adayların 2018-KPSS P3, Önlisans mezunu adayların ise 2018-KPSS P93 puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 70 puan almış olması gerekiyor.

ZABITA ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Adayların yapılacak sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için;

1. Başvuru formunu, eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte, 21.09.2020 – 25.09.2020 tarihleri arasında (09:30- 16:30 saatleri arasında) Meram Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir,

2. Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında Belediyemiz Merkez Hizmet Binasında bulunan Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılacaktır.

3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Başvurular sadece şahsen yapılacak olup posta ve e-posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.