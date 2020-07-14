Zabıta alımı! Eyüpsultan Belediyesi zabıta memuru alıyor!

İstanbul Eyüpsultan Belediyesi'nde istihdam edilmek üzere 25 zabıta memuru alınacak. Zabıta alımı başvurusu, şartları ve sınavı ile ilgili detaylar Resmi Gazete 'de yayınlandı. Peki, Eyüpsultan Belediyesi zabıta alımı başvurusu nasıl yapılır? Zabıta alımı ilanı ve başvuru şartları...

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alıyor. Eyüpsultan Belediyesi zabıta alımı şartları, başvuru şekli ve zabıta sınavı ile ilgili detaylar Resmi Gazete 'de yayımlandı.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Eyüpsultan Belediyesi zabıta alımı ilanına göre başvuru yapacak adayların en az lise veya dengi okullardan mezun olmaları gerekiyor. İlanda, lise, önlisans ve lisans mezunu olmak üzere 25 zabıta alınacak.

Zabıta alımı için adayların KPSS'den en az 70 puan almaları gerekiyor. Eyüpsultan Belediyesi'nin yayımlanan ilanına göre, ilan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ortaöğretim (Lise veya dengi) 2018-KPSS P94, Önlisans 2018-KPSS P93 ve Lisans 2018-KPSS P3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak.

ZABITA ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Eyüpsultan Belediyesi zabıta alımı başvurusu için adayların başvuru belgelerini 17 -21 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17:30'a kadar Eyüpsultan Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ ZABITA ALIMI İLANI