Kuruluş Osman'a Zabıt Samedov transfer edildi. Atv'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni bir isim katıldı. Dünyaca ünlü kick boksçu Zabit Samedov 35. bölümde ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Zabit Samedov kimdir? Kuruluş Osman'a katılan Dünyaca ünlü kick boksçu Zabit Samedov nereli?

Kick boks dünyasının popüler isimlerinden biri olan, dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu unvanlarına sahip, Zabit Samedov, 'Kuruluş Osman' dizisiyle birlikte oyunculuğa adım attı. Kick boksçu Zabit Samedov 'Kuruluş Osman'ın bu Çarşamba yayınlanacak 35'inci bölümünde ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Dizinin yapımcısı, senaryo yazarı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, haberi "Tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan'a selam olsun. Ordularımız Muzaffer olsun." Sözleriyle duyurdu.

ZABİT SAMEDOV KİMDİR?

Zabit Samedov 21 Haziran 1984 tarihinde dünyaya geldi. Azeri kick boksçu başarılarıyla tanınan önemli bir sporcudur.

Azerbaycan bayrağını dalgalandıran Zabit Samedov’un pek çok başarısı bulunuyor. K-1 Dünyasında Avrupa Kıtasındaki çeşitli turnuvalardaki başarılarıyla bilinen Samedov, son derece iyi Türkçe biliyor.

UNVANLARI

2009 K-1 World Grand Prix in Lódz champion

2008 K-1 Europe GP runner-up

2007 K-1 World GP in Las Vegas runner-up

2007 K-1 Rules Kick Tournament in Marseilles champion

2006 K-1 Fighting Network in Riga champion

2006 K-1 Hungary Grand Prix champion in Debrecen

2006 IFMA World Champion

2006 WMF World Amateur Muay Thai Championship Winner in Thailand

2004 WKBF European Kickboxing champion

2004 WAKO Thaiboxing World champion in Ukraine

2003 "Kristall Cup" Kickboxing runner-up

2002 "Kristall Cup" Kickboxing champion

2002 WKBF BARS Gold Cup Kickboxing champion

2001 IFMA European Muay Thai champion

2000 WAKO Thaiboxing World Cup champion

1999 Zabitli Ceyhun Kuboku