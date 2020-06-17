Z kuşağı nedir? İşte Z kuşağı yaş aralığı ve Z kuşağı özellikleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün düzenlenen MYK toplantısına, hazırlanan dijital medya raporu gündeme damga vurdu. Raporda, geçtiğimiz günlerde Instagram canlı yayınında anlık 3 milyon seyirciye ulaşan Acun Ilıcalı'ya geniş yer verildi ve Z kuşağı ele alındı. Sosyal medya ile ilgili kanun çalışması için hazırlıkların başladığının belirtildiği raporda, Fransa'da sosyal medyada bulunan "zararlı" içeriklerin 60 dakika içinde kaldırılmasını zorunlu yapan kanun örnek gösterildi. Sosyal medyadaki dezenformasyonla mücadele başlıyor. Peki, Z Kuşağı nedir? Z kuşağı yaş aralığı nedir? Z kuşağı özellikleri nelerdir? İşte Z Kuşağı hakkında bilmeniz gerekenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sahada olacağız" açıklamalarının ardından AK Parti tarafından hazırlanan raporda Z kuşağı ele alındı. Hazırlanan dijital medya raporunda ünlü yapımcı Acun Ilıcalı 'dan da örnekler verildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın yaptığı sunumda Acun Ilıcalı'nın hiçbir televizyon kanalında ulaşılamayacak biçimde Instagram canlı yayınında anlık 3 milyon seyirciye ulaşması medya düzenindeki değişime örnek gösterildi. Bu haberin ardından pek çok kişi Z Kuşağı nedir? Z kuşağı yaş aralığı nedir? Z kuşağı özellikleri nelerdir? İşte Z Kuşağı hakkında bilmeniz gerekenler...

Z kuşağının özellikleri arasındaki en belirgin özellik; bu kişilerin teknolojiyle büyümeleridir. Pek çok yazılım, bilgisayar, tabletler ve en önemlisi ise neslin önüne geçmiş olan akıllı telefonlar Z kuşağında yer alıyor. Tüm bu teknolojik simgeler, Z kuşağını bilimsel ve sosyal bakımdan öne taşımaktadır. Kişiler değişik eğitim sistemleri içinde harmanlanarak donanım sahibi olurlar. 2000 - 2018 arası doğduğunu varsaydığımız bu kuşak, dijital dünyanın ‘göçmeni’ değil, ‘gerçek sahibi’. Ama sadece teknolojiyi değil; doğayı, insanları, kitapları, gezegenleri, kısacası yaşamın tüm unsurlarını önemsiyorlar. Özgürlüğe değer veriyorlar. İnsan hakları konusunda hassaslar.

Z KUŞAĞI NEDİR? Z KUŞAĞI NE DEMEK?

Bazı kaynaklar içerisinde 1996 senesinden itibaren gösterilse bile Z kuşağı, milenyumun çocukları şeklinde bilinmektedir. Teknolojinin kucağında doğan bu neslin ''internet kuşağı'' şeklinde de adlandırıldığı söylenebilir. Oldukça iyimser olan bu kuşak, çok fazla hırslı olmasalar da kişisel hırslarına düşkündürler. 21. Yüzyılın ilk nesli olan bu kuşak, teknolojinin ilerlemesinden ötürü diğer kuşaklar göre daha uzun yaşayabilirler.

Z KUŞAĞI YAŞ ARALIĞI VE ÖZELLİKLERİ

Z kuşağı temsilcilerinin analitik ve hızlı düşünme metotlarının oldukça yüksek olduğunu belirtmek mümkündür. Ancak bütün bu özellikler bireysellikten öteye geçmemektedir. Takım çalışmalarına yatkın olmayan bu kuşağın kendilerine olan özgüvenleri yüksektir. Z’lerin hem de Y’lerin daha önceki kuşaktan en belirgin farkları; daha fazla anlam odaklı olmaları. Z kuşağının en önemli özelliği hep daha fazlasına talip olma motivasyonuyla büyüyen tükenmişliğin yerine daha yaşanır bir dünya bırakmak için çalışmaları.

Bununla beraber ailelerinin onlara değişik baktıkları gerçeği üzerinde fikir sahibi olmaları çok yüksektir. Özgürlerdir, bağımsızdırlar ve onlar adına mümkün olmayan herhangi bir şey yoktur.

Bazı kaynaklar içerisinde 1996- 97 senelerini kapsasa dahi, güncel kaynaklara göre 2000 senesinden sonra dünyaya gelen kişilerin oluşturmuş olduğu nesle Z kuşağı denmektedir. Tamamen teknolojinin hakim olduğu çağda doğmuş olmalarından ötürü teknoloji ile devamlı iç içe yaşayan bu kuşak ''internet kuşağı'' şeklinde de adlandırılmaktadır. 2000-2018 arası doğduğunu varsaydığımız bu kuşak, dijital dünyanın ‘göçmeni’ değil, ‘gerçek sahibi’. Ama sadece teknolojiyi değil; doğayı, insanları, kitapları, gezegenleri, kısacası yaşamın tüm unsurlarını önemsiyorlar.

Bu kuşak, oldukça iyimser olmanın yanı sıra, kişisel hırslarına da çok önem vermesi ile bilinmektedir. Özveri sergileme, çaba harcama Z kuşağına göre olmayan durumlardır. Teknolojinin sayesinde bilgiye oldukça çabuk ulaştıklarından ötürü hızlı yaşamaya alışkındırlar. Bundan yüzden de çok çabuk sıkılarak vazgeçebilirler. Z kuşağının bu şekilde özelliklere sahip olduğu açıklanabilir.