Z Kuşağı ne demek? Z Kuşağı yaş aralığı ve Z Kuşağı özellikleri

Z Kuşağı politikanın gündeminde. Genç seçmenlerin, seçimlerde belirleyici olacağı yapılacak seçimlerde etkisinin olacağı düşünülüyor. Araştırmalar Z kuşağının politik olarak aktif olacağı, seçimlerde itici bir siyasi güç olarak rol alacağını gösteriyor. Peki, Z Kuşağı nedir? Z Kuşağı ne demek? İşte Z Kuşağı yaş aralığı ve Z Kuşağı özellikleri...

Z Kuşağının önümüzdeki seçimleri ve diğer siyasi ilişkileri büyük ölçüde etkileyebileceğine yönelik araştırmalar, politikacıları Z Kuşağı söylemlerine yöneltiyor. Peki, Z Kuşağı nedir? Z Kuşağı ne demek? İşte Z Kuşağı yaş aralığı ve Z Kuşağı özellikleri...

Z KUŞAĞI NEDİR? Z KUŞAĞI NE DEMEK?

Bazı kaynaklar içerisinde 1996 senesinden itibaren gösterilse bile Z kuşağı, milenyumun çocukları şeklinde bilinmektedir. Teknolojinin kucağında doğan bu neslin ''internet kuşağı'' şeklinde de adlandırıldığı söylenebilir. Oldukça iyimser olan bu kuşak, çok fazla hırslı olmasalar da kişisel hırslarına düşkündürler. 21. Yüzyılın ilk nesli olan bu kuşak, teknolojinin ilerlemesinden ötürü diğer kuşaklar göre daha uzun yaşayabilirler.

Z KUŞAĞI YAŞ ARALIĞI VE ÖZELLİKLERİ

Z kuşağı temsilcilerinin analitik ve hızlı düşünme metotlarının oldukça yüksek olduğunu belirtmek mümkündür. Ancak bütün bu özellikler bireysellikten öteye geçmemektedir. Takım çalışmalarına yatkın olmayan bu kuşağın kendilerine olan özgüvenleri yüksektir. Z’lerin hem de Y’lerin daha önceki kuşaktan en belirgin farkları; daha fazla anlam odaklı olmaları. Z kuşağının en önemli özelliği hep daha fazlasına talip olma motivasyonuyla büyüyen tükenmişliğin yerine daha yaşanır bir dünya bırakmak için çalışmaları.

Bununla beraber ailelerinin onlara değişik baktıkları gerçeği üzerinde fikir sahibi olmaları çok yüksektir. Özgürlerdir, bağımsızdırlar ve onlar adına mümkün olmayan herhangi bir şey yoktur.

Bazı kaynaklar içerisinde 1996- 97 senelerini kapsasa dahi, güncel kaynaklara göre 2000 senesinden sonra dünyaya gelen kişilerin oluşturmuş olduğu nesle Z kuşağı denmektedir. Tamamen teknolojinin hakim olduğu çağda doğmuş olmalarından ötürü teknoloji ile devamlı iç içe yaşayan bu kuşak ''internet kuşağı'' şeklinde de adlandırılmaktadır. 2000-2018 arası doğduğunu varsaydığımız bu kuşak, dijital dünyanın ‘göçmeni’ değil, ‘gerçek sahibi’. Ama sadece teknolojiyi değil; doğayı, insanları, kitapları, gezegenleri, kısacası yaşamın tüm unsurlarını önemsiyorlar.

Bu kuşak, oldukça iyimser olmanın yanı sıra, kişisel hırslarına da çok önem vermesi ile bilinmektedir. Özveri sergileme, çaba harcama Z kuşağına göre olmayan durumlardır. Teknolojinin sayesinde bilgiye oldukça çabuk ulaştıklarından ötürü hızlı yaşamaya alışkındırlar. Bundan yüzden de çok çabuk sıkılarak vazgeçebilirler. Z kuşağının bu şekilde özelliklere sahip olduğu açıklanabilir.