YYÜ personel alımı! Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kura ile sürekli işçi alıyor!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 50 sürekli işçi alıyor. Peki, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte YYÜ personel alımı ilanının detayları...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kura ile sürekli işçi alıyor. Hasta bakımı ve temizliği pozisyonunda 50 sürekli işçi istihdam edilecek. YYÜ personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Peki, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte YYÜ sürekli işçi alımı ilanının detayları...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden hasta bakımı ve temizliği kadrosunda istihdam edilecek en az ortaöğretim mezunu sürekli işçi alımı yapıyor.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (YYÜ) PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sürekli işçi alımı ilanına başvuracak adayların ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanının hemşire yardımcısı, sağlık bakım teknisyeni, ebe yardımcısı, Engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından birinden mezun olmaları gerekiyor.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 17 - 21 Ağustos 2020 Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden veya Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

GÖREV TANIMLARI

1. Hasta ya da yaşlının ihtiyaçlarını karşılamak, hastanın gereksinimlerini bilmek, bakım yaptığı yaşlının alışkanlığını not etmek.

2. Hasta ya da yaşlının günlük kişisel bakımının (tuvalet, banyo, vücut temizliği vs) yapılmasına yardımcı olmak. Hastaya pozisyon vermek, hastanın oda düzenini sağlamak ve oda temizliğini yapmak.

3. Hastaya kullanılan tüm cihaz ve malzemeler arasından sağlık çalışanlarının uygun gördüklerini ve sedye, tekerlekli sandalye, acil müdahale arabası gibi hareketli malzemelerin günlük olarak temizliğini yapmak.

4. Sağlık çalışanının uygun gördüğü hastanın birimler arası transferini sağlamak.

5. Görevlendirildiği birimlerin, kliniklerin ve ünitelerinin her türlü temizlik işlemlerini gerçekleştirmek.