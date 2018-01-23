Yüzündeki tümör basketbol topu kadar olunca...

Küba'da 14 yaşındaki bir çocuğun yüzünde gelişen tümör gittikçe büyüdü. Bir basketbol tapu kadar olan tümör sonunda alındı. Ancak çocuk operasyondan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Dünyada eşine az rastlanır bir olay. Her şey 14 yaşındaki Emanuel Zayas'ın 11 yaşındayken burnunda çıkan ufak bir tümörle başladı.

Aslında doğuştan bir kemik rahatsızlığı bulunan zavallı çocuk önce ayaklarındaki yürüme yetisini kaybetti, ardından kafatasındaki kemiklerde yumuşama başladı.

Son olarak da her şeyi içinden çıkılmaz bir duruma sokan tümör. 3 yılda büyüyerek bir basketbol topu kadar olan tümör çocuğun tüm yüzünü kapladı. Yemek yiyemeyen hatta artık zor nefes alan Emanuel'in ameliyat olması şarttı.

Ailesi uzun süre operasyonu yapacak doktor aradı. Ancak kimse operasyona yanaşmıyordu. Anne babası yıllar sonra ABD Miami'de bir kliniğin ameliyatı yapacağını öğrenince çocuklarını Miami'ye götürdüler.

Operasyon başarıyla gerçekleşti. Emanuel Zayas korkunç tümörden kurtarılmıştı. Ancak birden beklenmedik bir şey oldu ve 14 yaşındaki Emanuel hayatını kaybetti.

Ailesi talihsiz çocuklarının yaşadığı rahatsızlıkla ilgili araştırmalar yapılması için çocuklarının cesedini söz konusu hastaneye bağışlamayı düşünüyor.