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Yüzleşme ne zaman başlayacak? Yüzleşme Doç. Dr. Oytun Erbaş’ın moderatörlüğünde Kanal D’de!

03 Şubat 2021 Çarşamba - 16:33 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 16:33

'Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geleceği' programda Doç. Dr. Oytun Erbaş, programda yer alacak diğer doktorlarla birlikte hastalıkları, tedavileri ve tedavi sürecinde yaşananları masaya yatıracak. “Yüzleşme”, 08 Şubat Pazartesi günü başlıyor.


Doç. Dr. Oytun Erbaş’ın moderatörlüğünde konusunda uzman doktorların katkılarıyla, “Yüzleşme” evinde yaşayan 7 kişinin sorunları ve gerçek yaşam hikayeleri mercek altına alınacak. Aynı evde yaşayan katılımcılar sağlık sorunlarına çözüm ararken, Doç. Dr. Erbaş ve uzman doktorlar da ev sakinlerine hem psikolojik hem de tıbbi açıdan destek olacak.

Yüzleşme programının uzman hekim kadrosu bir araya gelerek hastalıkları, tedavileri ve tedavi sürecinde yaşananları masaya yatıracak.

 Ev sakinlerinin 7 gün 24 saat birlikte yaşayacakları, “Yüzleşme” 08 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16.00’da Kanal D’de...

 

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