Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geleceği “Yüzleşme”, Doç. Dr. Oytun Erbaş’ın moderatörlüğü ile pazartesiden itibaren hafta içi her gün 16.00'da Kanal D’de...
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Yüzleşme başlıyor!
07 Şubat 2021 Pazar - 15:40 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 15:40
Kanal D'de Yüzleşme adlı programın 1. bölüm fragmanı yayınlandı.
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