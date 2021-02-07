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Yüzleşme başlıyor!

07 Şubat 2021 Pazar - 15:40 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 15:40

Kanal D'de Yüzleşme adlı programın 1. bölüm fragmanı yayınlandı.


Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geleceği “Yüzleşme”, Doç. Dr. Oytun Erbaş’ın moderatörlüğü ile pazartesiden itibaren hafta içi her gün 16.00'da Kanal D’de...

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