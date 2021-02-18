Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geleceği “Yüzleşme”, Doç. Dr. Oytun Erbaş’ın moderatörlüğü ile Kanal D’de...
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Yüzleşme 9. bölüm fragmanı yayında!
18 Şubat 2021 Perşembe - 13:16 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 13:16
Ali Fuat'ın sürpriz evlilik teklifi evin havasını değiştiriyor! Yüzleşme yeni bölümüyle hafta içi her gün 16.15'te Kanal D'de!
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