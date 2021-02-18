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Yüzleşme 9. bölüm fragmanı yayında!

18 Şubat 2021 Perşembe - 13:16 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 13:16

Ali Fuat'ın sürpriz evlilik teklifi evin havasını değiştiriyor! Yüzleşme yeni bölümüyle hafta içi her gün 16.15'te Kanal D'de!


Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geleceği “Yüzleşme”, Doç. Dr. Oytun Erbaş’ın moderatörlüğü ile Kanal D’de...

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