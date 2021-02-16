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Yüzleşme 7. bölüm fragmanı yayında!

16 Şubat 2021 Salı - 11:22 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 11:22

Evdeki kuralları kim ihlal etti? Güven sorunu nasıl aşılır? Yüzleşme yeni bölümüyle hafta içi her gün 16.15'te Kanal D'de!


Kanal D'de hafta içi her gün ekrana gelen Yüzleşme'nin 7. bölüm fragmanı yayınlandı.
 

 
 
Evdeki kuralları kim ihlal etti? Güven sorunu nasıl aşılır? Yüzleşme yeni bölümüyle hafta içi her gün 16.15'te Kanal D'de!
 

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