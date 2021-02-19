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Yüzleşme 10. Bölüm fragmanı yayında!

19 Şubat 2021 Cuma - 10:50 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 10:55

Haftanın finalinde neler yaşanacak? Katılımcılar arasındaki gerginlik oylamaya yansıyacak mı?


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