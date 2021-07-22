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Yüzlerce civciv ölüme terk edildi!

Can ÇELİK- Gülşah ÖZGEN- Yaşar Can SERİNTÜRK/ADANA, (DHA) |  22 Temmuz 2021 Perşembe - 14:54 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 15:59

Adana'da yüzlerce civciv, Seyhan Baraj Gölü kıyısına terk edildi. Civcivlerin bir kısmı açlıktan ölürken sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu civcivleri, bu küçük canları ölüme terk edenler insanlıktan nasibini almamış. Küçük canları kurtarmak için hemen harekete geçtik” dedi.


Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde Recep Yılmaz, dün akşam saatlerinde geldiği Seyhan Baraj Gölü çevresine terk edilen yüzlerce civcivi görünce Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Civcivlerle ilgili öğle saatlerine kadar herhangi bir çalışma yapılmadı. Tekrar göl çevresine gelen Yılmaz, civcivlerin bazılarının telef olduğunu gördü. Yem ve su ile hayvanları besleyen Yılmaz, durumu tekrar yetkililere bildirdi.
 
AK PARTİ'Lİ ÇELİK TEPKİ GÖSTERDİ
 
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, açıklamasında, "Bu civcivleri, bu küçük canları ölüme terk edenler insanlıktan nasibini almamış. Küçük canları kurtarmak için hemen harekete geçtik. Yetkili arkadaşlarımız küçük canları kurtarmak için çalışıyor" dedi.
 
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CİVCİVLER TOPLANMAYA BAŞLANDI
 
Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, civcivleri toplamak için harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, ilk olarak ölü civcivleri topladı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
 
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'TELEF OLAN CİVCİVLERİ LABORATUVARA GÖNDERİYORUZ'
 
Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Seyhan Baraj Gölü kıyısında ölüme terk edilen civcivlerin olduğu bölgeyi inceledi. Tekin, civcivleri araziye terk edenlerin vicdanla bağlarının olmadığını belirterek, "Biz haber alır almaz ekiplerimizle geldik. Civcivlerin sulaması ve yemlemesi yapıldı. Civcivler buradan güvenli bir ortama götürülecek, karantinaya alınacak ve karantina süresi sonunda eğer sahibi çıkmazsa bir çiftçimize sahiplendirip bakımını üstlenmesini sağlayacağız. Böylece civcivlerin yaşaması yönünde elimizden geleni yapacağız. Birkaç civciv sıcaktan ve susuzluktan telef olmuştu. O civcivleri de laboratuvara gönderiyoruz. Onların da tahlillerini yaptırıp önlemleri alacağız" diye konuştu.
 
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