Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. Öğrencilerin tercih maratonu başlıyor. Öğrenciler tercih işlemlerini, Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanacak, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tabloları ile yapacak. Adaylar internette sıklıkla 'Genel yüzdelik dilim nedir? 2020 LGS yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır?' sorularını araştırıyor. İşte Genel yüzdelik dilim ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden açıklandı. Öğrencilerin LGS sonuçlarına göre yapacakları lise tercihleri iyi bir üniversite ve mesleğe sahip olmada ilk adım olarak değerlendiriliyor. Tercihler Milli Eğitim Bakanlığı nca açıklanacak, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tabloları ile yapılacak. 2019’de o okullara yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de öğrencilerin tercihlerine rehberlik etmek amacıyla verilecek. Adaylar tercih sürecinde okul tercihlerini yaparken yüzdelik dilimlere göre tercih yapacak.

GENEL YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanıyor.

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

2020 LGS’YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde LGS'ye giren öğrenci sayısını açıklamıştı. Buna göre 2020 LGS'ye 2019-2020 eğitim-öğretim yılında sekizinci sınıfta eğitime devam eden 1.671.337 öğrencinin tamamının başvurusu otomatik olarak gerçekleştirildi. Sınav başvurusu otomatik olarak yapılan 1.671.337 öğrenciden 1.472.088'i (%88,08) sınava katılmıştır. 2019 yılında sekizinci sınıfa devam eden öğrencilerin sınava katılma oranı ise %85,08 olarak hesaplanmıştı (MEB, 2019). Bu bağlamda, sekizinci sınıf öğrencilerinin sınava katılımında kısmi bir artış görülmüştür.