Yüzde 70 zam geldi! Boş yer kalmadı...

Pandemi dönemi, vatandaşların yaşam alanlarındaki tercihlerini değiştirdi. Tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları da vatandaşları müstakil evlere yönlendirdi.Bu da İstanbul'un yazlık ilçelerinden Adalar'daki müstakil ya da villa tipi evlere talebi artırdı. Büyükadada kiralık ev fiyatları yüzde 70 arttı. Adalar'daki emlakçılar, talep nedeniyle Adalar'da kiralayacak ev kalmadığını söyledi.