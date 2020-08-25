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Yüzde 70 arttı! 'Kanıt toplayın' uyarısı

25 Ağustos 2020 Salı - 8:26 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 8:26

Araştırmalar, çocuklara ve gençlere yönelik siber zorbalığın yüzde 70 artış gösterdiğini ortaya koyarken; uzmanlar ailelere önemli iş düştüğünü belirtiyor, yol gösterici önerilerde bulunuyor.


Siber zorbalık uzun süredir gündemde ancak yapılan son araştırmalara göre gençlere ve çocuklara yönelik siber zorbalık yüzde 70 ile rekor düzeyde artış gösterdi. Bu nedenle, siber zorbalığın ne olduğunu ve genç bir mağdurun nasıl destekleneceğini bilmenin ebeveynler için oldukça önemli hale geldiğini belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, "Bu gibi durumlarda ne zaman ve nasıl adım atacağını belirlemek, ebeveynler için kolay olmayabilir. Ancak çocuğunuz siber zorbalığa maruz kalıyorsa, onu ciddiye alın ve onunla birlikte çalışarak zorbalığı durdurmak için harekete geçin" dedi.
 
Akkoyunlu, ailelere şu önerileri yaptı:
 
ÇOCUĞUNUZU DİNLEYİN
 
Çocuğunuza, siber zorbalık kurbanı olduğunda bunun utanılacak bir şey olmadığını hatırlatın.
 
GÜVEN VERİN
 
Ne olursa olsun onun yanında olacağınızı hissettirin ve yardımcı olmaya çalışın.
 
TAKİP EDİN
 
Çocuğunuzu sosyal medya hesaplarından takip edin ve arkadaş listenize ekleyin.
 
KANIT TOPLAYIN
 
Çocuklarınıza karşı gerçekleşen zorbalıkları ve kanıtları kaydedin, ekran görüntüsünü alın, ilgili yerlere raporlayın.
 
TARAFLARLA KONUŞUN
 
Konuyla ilgili öğretmenlerle ve diğer ebeveynlerle konuşun. Sorunun farkında olmalarını ve endişelerinizi anlamalarını sağlayın.
 
DURUMU TAKİP EDİN
 
Çocuğunuzla konuşmaya devam edin ve onu daima dinleyin. Takibe devam edin.
 
TAVSİYE ALIN
 
Daha fazla tavsiye için, zorbalıkla mücadele eden kuruluşlarla iletişim kurmayı deneyin.
 
GÜVENLİK SAĞLAYIN
 
Çocuğunuzun çevrimiçi aktivitelerini izleyebileceğiniz ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik çözümü edinin.
 
KASITLI YAPILIYOR
 
Siber zorbalık, dijital teknolojileri kullanarak başkalarına onları kızgın, üzgün veya korkmuş hissettirip zarar vermeye yönelik kasıtlı bir girişim. Sosyal medyada, mesajlaşma-oyun platformlarında veya cep telefonlarında gerçekleşebilir. Siber zorbalık örnekleri arasında incitici yorumlar, tehditler, söylentiler, fotoğraflar ve online yayınlanan veya dolaşıma sokulan videolar yer alır. Siber zorbalık, çocukların ve gençlerin bağlandığı her yerde olabilir. (Takvim)

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