Yüzde 50 indirim! 1 Kasım itibarıyla başlıyor

Yeni yaz sezonu için erken rezervasyon kampanyaları kasım ayı ile birlikte başlayacak. Bu kapsamda tur operatörlerinin yüzde 50’ye varan indirimler uygulaması bekleniyor. Kampanyanın indirim oranlarında ilerleyen aylarda ise kademeli olarak düşüşler yapılacak. 2021’de pandemi etkisi yine son dakika rezervasyonlarını artırsa da, iç piyasada artan bir erken rezervasyon talebi yaşanmıştı. Bu nedenle yeni sezon için erken rezervasyonun daha yoğun geçmesi bekleniyor.

2021 yılı yaz aylarında pandemi etkisiyle Türkiye’nin kaynak turist pazarları olan bazı ülkelerle uçuş trafiği kapalıydı. Buna rağmen bölgelerde açık olan tesislerde yüksek doluluk oranları görüldü. 2022 yazının ise yabancı turist tarafında da çok yoğun geçeceğinin öngörüldüğünü anlatan turizmciler, bu nedenle yerli turistler tarafından erken rezervasyon döneminin daha yoğun değerlendirileceğini belirtiyor. Bu kapsamda yerli turist için Ege Bölgesi’nin popülerliğini koruması bekliyor. Bodrum Marmaris , Çeşme, Fethiye hattından Ayvalık ’a, Çanakkale’ye; Akdeniz ’de ise Antalya ekseninde hareketin yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Tatilciler, sadece konaklama tesislerinde değil, yeni tatil türü seçenekleri için de erkenci davranacak. Çadır kamp alanları, karavan kampları için de arayışlar başlıyor.

AVANTAJ BÜYÜK

Kasım ilk haftasında kampanyalarını açacaklarını anlatan Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, yerli turist için deneyimlerinin 2022 planlamalarında da rehberleri olduğunu söyledi. Özellikle pandemi sürecinde iyi hizmet veren tesisleri bu yıl yine ön planda tutacaklarını vurgulayan Vardar, “Geçen sene başlattığımız ve misafirlerimizden son derece olumlu geri bildirimler aldığımız kampanyamızı bu sene de devam ettireceğiz. Bu yılki kampanyamız da, tutarın 25’ini ödeyerek geri kalan kısmının seyahate çıkılacak tarihten 72 saat öncesinde tamamlama fırsatı sunuyor. Ayrıca 18 taksit seçeneği ve bankalarla yapmış olduğumuz avantajlı öteleme kampanyaları ile misafirimizin alım gücünün artacağını düşünüyoruz. 2021 yılının özellikle yaz sezonunda belirgin olarak yaşadığımız dolulukların 2022 yılında da devam edeceğini gözlemliyoruz. 2022’nin ülkemize yurt dışından gelen turist açısından daha fazla tercih edileceğini ve daha dolu bir sene olacağını düşünüyoruz. Misafirlerimiz erken rezervasyonu sadece fiyat avantajı değil yer bulma avantajı olarak da değerlendirip ilgi göstereceklerdir” diye konuştu.

İPTAL VE İADE GÜVENCESİ

Özellikle 2021 yazında Türkiye özlemi artan İngiliz ve Almanların 2022’de yükselecek ilgisine dikkat çeken Setur Yurtiçi Operasyon Müdürü Serhat Günay, artan doluluk oranlarının fiyatları da yükselteceğini hatırlattı. Günay, “Buradan yola çıkarak erken rezervasyonun geçmiş yıllara oranla çok daha kritik olduğunu söyleyebiliriz. Erken rezervasyon kampanyamızı kasımın ikinci haftasında yüzde 50’ye varan indirimlerle başlatmayı planlıyoruz. Misafirlerimize 72 saate kadar iptal iade güvencesini sunmaya devam edeceğiz. 18 aya varan taksitle vade farksız alışveriş kolaylığı sağlayacağız. Kampanyamızı çeşitli faydalarla da zenginleştireceğiz” dedi.