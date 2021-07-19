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Yüzde 50 daha ucuz! Fiyatlar 150 TL'den başlıyor

AA |  19 Temmuz 2021 Pazartesi - 13:27 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 13:27

Herkes daha ucuzunu bulmak için araştırma yapıyor. Fiyatlar 150 TL'den başlıyor, 400 TL'ye kadar çıkıyor. Tatil planı yapanlar için hem İstanbul'a yakın oluşu hem de fiyatların cazip oluşu nedeni ile tercih ediliyor. Son yıllarda yıldızı parlayan tatil destinasyonları arasında yer alan Kocaeli'nin Kandıra ilçesinin, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.


Fiyatlar piyasanın çok altında. Yüzde 50 daha ucuza tatil yapmak mümkün. Çok sayıda mavi bayraklı plaj ile maviyle yeşilin iç içe geçtiği  koyları barındıran Kandıra, doğaya yakın, kalabalıklardan uzak tatil arayışında  olan İstanbullular tarafından yoğun ilgi görüyor.
 
Özellikle Kerpe, Kefken ve Cebeci gibi butik otel ve apart tarzı  konaklama tesislerinin yoğunlukta olduğu destinasyonlarda rezervasyonlar, Kurban  Bayramı tatili nedeniyle günler öncesinden doldu.
 
Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, AA muhabirine, normalleşme  sürecinin başladığı 1 Temmuz'dan itibaren yoğun rezervasyon dönemi geçirdiklerini  söyledi.
 
Hafta içlerinin de geçen yıla göre daha yoğun olduğunu dile getiren  Güneş, "Kurban Bayramı tatil süresi açıklanmadan günler önce 4-5 günlük  rezervasyonlar doldu. Şu an rezervasyon oranı, yüzde 100'e yakın. İlk defa bu  sene böyle bir durumla karşılaştık. Neredeyse bir ay önceden yüzde 100'e yakın  doluluk yakalandı." diye konuştu.
 
Güneş, geçen yıla göre daha yoğun bir sezon beklediklerini ifade  ederek, "Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 750 bin ziyaretçi geleceğini düşünüyorduk  ama 900 bin ziyaretçi ağırladık. Bu yıl ziyaretçi sayısının 1 milyon olacağını  düşünüyoruz." dedi.
 
"Her bütçeye uygun tatil imkanı"
 
 Kandıra'da her bütçeye göre konaklama imkanının bulunduğuna işaret  eden Güneş, şöyle devam etti:
 
"Tatilciler 40 liraya çadırda da kalabiliyor. Bunun dışında karavan  kamp yerleri var. Apart otel ve pansiyonlarda günlük fiyatlar 250 ila 500 lira  arası. Aynı zamanda kişi başı 150 liradan başlayıp 400 liraya kadar çıkan  oda-kahvaltılı butik oteller var. Güney alternatiflerini düşündüğümüzde Kandıra  yüzde 50 daha ucuz."
 
Konaklama tesislerinin özellikle Cebeci, Kerpe ve Kefken'de  yoğunlaştığını anlatan Güneş, çadır kampı için Sarısu, Seyrek ve Bağırganlı  bölgesinin tercih edilebileceğini kaydetti.
 
 Güneş, ilçede mavi bayraklı 6 plaj bulunduğuna dikkati çekerek, bu  plajlarda ücretsiz otopark, duş ve soyunma kabini bulunduğunu, bunların yanı sıra  uygun fiyatlı şezlong ve şemsiye hizmeti verildiğini söyledi.
 
"Rezervasyon için arayanların ilk sorusu, 'Sizde müsilaj var mı?'  oluyor"
 
Marmara Denizi'nde görülen müsilajın, Kandıra'ya talebin artmasında  etkili olduğunu vurgulayan Güneş, "Bizde çok şükür müsilaj hiç yok. Marmara'da  görülen müsilaj, bize talebi ciddi miktarda artırdı. Rezervasyon için arayanların  ilk sordukları soru, 'Sizde müsilaj var mı?' oluyor." ifadelerini kullandı.
 
Güneş, ziyaretçilerin yüzde 70'inin İstanbul'dan geldiğini, bunun yanı  sıra Ankara, Eskişehir ve Bursa'dan yoğun tatilci ağırladıklarını aktararak,  tatilini Kandıra'da geçirmek isteyenlere mağduriyet yaşamamaları için gelmeden  önce mutlaka rezervasyon yaptırmalarını tavsiye etti.
 
  
 

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