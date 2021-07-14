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Yüzde 40 indirim geldi, yeni ücretler belli oldu!

Yüzde 40 indirim geldi, yeni ücretler belli oldu! İndirim müjdesi geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Artık yüzde 40 daha az ödeme yapılacak.
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