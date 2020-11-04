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Yüzde 38 arttı! Eylül sonu itibarı ile...

AA |  04 Kasım 2020 Çarşamba - 11:52 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 11:52

KOBİ'lere kullandırılan toplam nakdi kredilerin tutarı 9 aylık dönemde 233,6 milyar liralık artışla 848 milyar 910 milyar liraya yükseldi.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  verilerinden derlediği bilgilere göre, KOBİ'lere verilen toplam kredilerin yüzde  37,5'ine karşılık gelen 318,4 milyar liralık kısmı orta büyüklükteki işletmelere  kullandırıldı. Eylül sonu itibarıyla söz konusu türdeki işletmelere kullandırılan  kredi tutarı geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 31,5 arttı.
 
Aynı dönemde küçük işletmelere kullandırılan krediler yüzde 41,1'lik  artışla 272,2 milyar liraya, mikro işletmelere kullandırılan krediler de yüzde  43,3'lük yükselişle 258,3 milyar liraya ulaştı.
 
Küçük ve mikro işletmelere kullandırılan kredilerin toplam KOBİ  kredileri içindeki payı sırasıyla yüzde 32,1 ve yüzde 30,4 olarak gerçekleşti.
 
  
 

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