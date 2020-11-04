Yüzde 38 arttı! Eylül sonu itibarı ile...

KOBİ'lere kullandırılan toplam nakdi kredilerin tutarı 9 aylık dönemde 233,6 milyar liralık artışla 848 milyar 910 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, KOBİ'lere verilen toplam kredilerin yüzde 37,5'ine karşılık gelen 318,4 milyar liralık kısmı orta büyüklükteki işletmelere kullandırıldı. Eylül sonu itibarıyla söz konusu türdeki işletmelere kullandırılan kredi tutarı geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 31,5 arttı.

Aynı dönemde küçük işletmelere kullandırılan krediler yüzde 41,1'lik artışla 272,2 milyar liraya, mikro işletmelere kullandırılan krediler de yüzde 43,3'lük yükselişle 258,3 milyar liraya ulaştı.

Küçük ve mikro işletmelere kullandırılan kredilerin toplam KOBİ kredileri içindeki payı sırasıyla yüzde 32,1 ve yüzde 30,4 olarak gerçekleşti.