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Yüzde 25 indirim! Son gün 31 Aralık 2020

Beklenen düzenleme yasalaştı. Başvuralar internet üzerinden 31 Aralık tarihine kadar yapılabilecek. Vatandaşlara önemli fırsatlar sunuluyor. Ödemelerin 1 Şubat 2021’e kadar peşin olarak ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının aslından ise yüzde 25 indirim yapılacak. İsteyenler ödemeleri kredi kartlarıyla da yapabilecek.

Yüzde 25 indirim! Son gün 31 Aralık 2020 Gelir İdaresi Başkanlığı, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşulları nedeniyle vergi dairelerine gitmeden başvuru yapılması imkanı getirdi.
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