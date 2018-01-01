01 Ocak 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.333 0.74 EURO 4,5560 0.15
USD 3,7950 0.12 ALTIN 159,020 0.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yüzbaşı Akın'ın ifadeleriyle 2 muvazzaf subay gözaltına alındı!

AA |  01 Ocak 2018 Pazartesi - 17:00 | Son Güncelleme : 01 01 2018 - 17:00

Ankara Emniyet Müdürlüğüne FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadeler doğrultusunda, örgüt üyesi olduğu belirlenen 2 muvazzaf subay gözaltına alındı.


AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, geçen 27 Aralık'ta Ankara  Emniyet Müdürlüğüne giderek FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Akın'ın buradaki  sorgusu sürüyor. Sorgusunda Akın’a hangi baskılara maruz kaldığı ve ne tür taleplerle  karşı karşıya kaldığı yönünde sorular yöneltildi.
 
Akın ifadesinde, örgüt içerisinde aldığı görevler ve kendisinden  sorumlu olanlarla ilgili kapsamlı bilgi verdi. Bu ifadeler doğrultusunda örgüt  üyesi olan ve Akın ile faaliyet yürüttüğü belirlenen biri FETÖ'den tutuklu 3  subayın ismine ulaşıldı.
 
Sorgudan alınan bilgilerle harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü  Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akın'ın ifadesinde belirttiği ve  görevde olan 2 subayı gözaltına aldı.
 
ANKESÖRLÜ TELEFONLA ŞİFRELİ BULUŞMA
 
Yüzbaşı Burak Akın'ın da içinde bulunduğu şüphelilerin, ankesörlü  telefonların çaldırıp kapatılması ile daha önceden belirlenen şifreli adreslerde  gizli görüşmeler yaptıkları, polisin bu görüşmeleri tespit etmesi üzerine paniğe  kapılan Akın'ın emniyete giderek itirafçı olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

Yaşar Güler Burak Akın Yüzbaşı Akın 2 muvazzaf subay gözaltına alındı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.