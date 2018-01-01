Yüzbaşı Akın'ın ifadeleriyle 2 muvazzaf subay gözaltına alındı!

Ankara Emniyet Müdürlüğüne FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadeler doğrultusunda, örgüt üyesi olduğu belirlenen 2 muvazzaf subay gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, geçen 27 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Akın'ın buradaki sorgusu sürüyor. Sorgusunda Akın’a hangi baskılara maruz kaldığı ve ne tür taleplerle karşı karşıya kaldığı yönünde sorular yöneltildi.

Akın ifadesinde, örgüt içerisinde aldığı görevler ve kendisinden sorumlu olanlarla ilgili kapsamlı bilgi verdi. Bu ifadeler doğrultusunda örgüt üyesi olan ve Akın ile faaliyet yürüttüğü belirlenen biri FETÖ'den tutuklu 3 subayın ismine ulaşıldı.

Sorgudan alınan bilgilerle harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akın'ın ifadesinde belirttiği ve görevde olan 2 subayı gözaltına aldı.

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