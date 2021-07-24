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Yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklaması! Ve belli oldu, bakan duyurdu

24 Temmuz 2021 Cumartesi - 12:40 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 12:44

Yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama geldi. Milyonlarca kişi bekliyordu. Bakan Ziya Selçuk son dakika açıklamasını yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yüz yüze eğitim ile ilgili yaptığı açıklamasında "Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir." ifadelerini kullandı.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
 
"Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir."
 
 

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