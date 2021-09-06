Yüz yüze eğitime katılım zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı!

Okullarda ilk ders zili çaldı. 18 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyon 130 bin öğretmen bugün ders başı yaptı. Koronavirüs ile ilgili mücadele devam ederken öğrenci ve velilerin aklına takılan soruları Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yanıtladı. Peki, yüz yüze eğitime katılım zorunlu mu? İşte detaylar...

Türkiye'de ilk ve orta seviyede yüz yüze eğitim başladı. Uzun süredir uzaktan devam eden eğitim, bugün çalan ilk ders zili ile resmen başladı. Salgın nedeniyle uzun süredir uzaktan devam eden eğitimde yeniden normale dönüş yapıldı. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılında pek çok kişinin merak ettiği tek bir soru var. Peki, yüz yüze eğitime katılım zorunlu mu? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Ağustos tarihinde yapılan devir teslim konuşmasında bu kararlılığı açıkça dile getirerek, "Salgın dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine müsaade edemeyiz. Artık okulları kapalı tutma lüksümüz yoktur” demişti.

Kabine’de de bu karar alındı ve süreç başladı. Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları da gerekli kararları alarak okulların açılmasına destek veriyor. MEB ve Sağlık Bakanlığı birlikte ‘Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi’ hazırladılar.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı'nın sorularını yanıtladı.

ÖĞRENCİ DEVAMLILIĞI ZORUNLU MU?

"Okullarımız tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler."

MAZERET KAPSAMINA NELER GİRECEK?

"Evden çıkması sağlığı açısından risk oluşturan ve buna dair sağlık kurulu raporu bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere rehberlik ve araştırma merkezlerince alınan “evde eğitim” kararı doğrultusunda ders yılı boyunca il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasıyla evde eğitim hizmeti verilecek ve bu öğrenciler mazeretli sayılacak."

"Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle, corona virüs hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi veya karantina sürecinde olan öğrenciler de mazeretli sayılacak. Bu öğrenciler TRT EBA ve EBA dijital platformu aracılığıyla eğitime evde devam edecek"

TESTLERE ELEKTRONİK TAKİP

Koronavirüs süreciyle ilgili elektronik takip sistemi nasıl bir fayda sağlayacak?

"Bildiğiniz gibi tüm okullarımızdaki durumu izleyen bir elektronik takip sistemi geliştirdik. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak. Diğer taraftan öğretmen ve çalışanlarımızın aşı durumu ve kimlerin PCR testi yaptırması gerektiği de bu sistemden takip edilecek. Dolayısıyla okul yöneticilerimiz, ilçe ve il milli eğitim müdürlerimiz süreci yakından takip edebilecekler ve gerekli önlemleri alacaklar."

EN FAZLA 40 DAKİKA

"Yüz yüze eğitim ders saatleri azaltılmadan yapılacak. Ders süreleri 40 dakikayı aşmayacak. Teneffüs saatleri farklı zamanlarda düzenlenecek. Sınıfta öğrencilerin oturma düzeni yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde oluşturulacak. Yüksek sesle yapılan egzersizler, açık alanda ve arada en az 2 metre mesafe bırakılarak sürdürülecek. Beslenme saatleri mümkün olduğunca farklı zamanlara yayılacak."

SINIFTA VAKA ÇIKARSA

Sınıfta corona virüs çıkan öğrenci olursa ne yapılacak?

Böyle bir durumda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne göre hareket edilecek. Hasta öğrencilerimizin diğer öğrencilerden ivedilikle ayrılıp, sağlık kurumuna başvurmaları sağlanacak. Okulda iken semptom göstermeye başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilecek ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilecek.

ÖĞRENCİLERE TEST ZORUNLU MU?

Öğrenciler için aşı veya PCR zorunluluğu yok değil mi?

Öğrencilerimiz için aşı veya PCR zorunluluğu yok. Şu anda odağımız öğrencilerimizin temasta olacağı öğretmen ve diğer personelimiz.

Öğretmen ve diğer çalışanlar için aşı gönüllü, ancak PCR zorunlu mu?

Öğretmen ve diğer personelimiz için aşı zorunluluğu yok. Ancak aşı olmayanlar haftada iki kez PCR yaptırmak zorunda. Aşı olma gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen birinci ve ikinci doz aşı olan öğretmen oranlarımız sürekli artıyor ve Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Diğer ülkelerdeki öğretmen oranlarına göre de oldukça iyi durumda. Örneğin öğretmenler arasında iki doz aşı olma oranı Finlandiya , İsveç ve Almanya ’nın üzerinde.

VELİLERE: LÜTFEN AŞILARINI OLSUNLAR

Son olarak, okulların açılmasına ilişkin olarak velilere ne söylemek istersiniz?

Öğrencilerimizin sağlığı için lütfen velilerimiz de aşılarını olsunlar ve özellikle ev dışı ortamlarda Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen kurallara uysunlar.