Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları: Tüm çabamız çocuklarımızı okullarıyla buluşturmak için. Sağlık açısından risk varsa biz orada olmayız demiştik. Her gün dünyadaki ve bilimsel verileri gözden geçiriyoruz. İl il ayrıntılı verileri takip ediyoruz. Türkiye'nin salgın tedbirleri açısından veriye dayalı bir şekilde dünyada örnek gösterilen ülkeler arasındayız. Cumhurbaşkanımız kabinenin ardından süreci paylaştı.

15 Şubat pazartesi ikinci yarı yıla başlıyoruz. Köylerimizde salgının olmadığı görüldüğünden çocukların eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köyleriizde yüz yüze eğitimi tam zamanlı açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik.

1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.

1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak.

1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek.

Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak.