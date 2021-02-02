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Yüz yüze eğitime ilişkin flaş gelişme! Bakan Selçuk açıkladı

02 Şubat 2021 Salı - 10:13 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 10:24

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları: Tüm çabamız çocuklarımızı okullarıyla buluşturmak için. Sağlık açısından risk varsa biz orada olmayız demiştik. Her gün dünyadaki ve bilimsel verileri gözden geçiriyoruz. İl il ayrıntılı verileri takip ediyoruz. Türkiye'nin salgın tedbirleri açısından veriye dayalı bir şekilde dünyada örnek gösterilen ülkeler arasındayız. Cumhurbaşkanımız kabinenin ardından süreci paylaştı. 

15 Şubat pazartesi ikinci yarı yıla başlıyoruz. Köylerimizde salgının olmadığı görüldüğünden çocukların eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köyleriizde yüz yüze eğitimi tam zamanlı açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı  açma kararı verdik. 

1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8.  ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.

1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz  için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak.

1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle  açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam  edecek.

Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime  katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı  olacak.

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