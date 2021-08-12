Yüz yüze eğitime ara verildi ama bu ürünlere talep yağdı! Satışlar 3 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadele için son yaptığı açıklamada, tüm okulların zamanında açılacağını duyurdu. Bu ifadeler sonrası kırtasiyelerde talep artışı beklenirken, salgında en çok hobi ürünlerinde satış artışı yaşandığı ortaya çıktı. Online satışlarda talep patlaması yaşandı. Yüz yüze eğitime ara verilmesine rağmen en çok onlar tercih edildi. Satışlar üç kat arttı. Tam kapanma sürecinin en fazla talep edilen ürünler bunlar oldu.

Sğlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Koca'nın en çok merak edilen 'Okullar açılacak mı?' sorusuna da cevap verdi.

Bakan Koca, "En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitim den vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir" dedi.

Normalleşme süreciyle birlikte okullarla birlikte, okul malzemeleri satan kırtasiyelerdeki durumda merak ediliyor. Tam kapanma sürecinde okullar çevrimiçi sisteme dönse de birçok kişi evdeki zamanı hobi ürünlerinin kullanımıyla geçirdi. Özellikle dijitale yönelen kesim özellikle sanatsal malzemeler satın alırken, okulların yeniden açılacak olması fiziki mağazalara yeniden talep olur mu fiyatlar artış gösterdi mi sorularını akıllara getiriyor.

SANAL MAĞAZALAR DEVREYE GİRDİ

Konuyla ilgili konuşan bir işletmenin yöneticisi Süleyman Akçakoca, taleple ilgili, "Bildiğiniz üzere pandemi 1.5 seneyi aşan bir süredir devam ediyor. Daha önce hiç kimsenin, yasamadığı tecrübe etmediği bir süreçti. Önceleri çok ciddi kafa karışıklığı yaşandı. Şimdi ne olacak sorusu akıllara geldi. E-ticaret satış kanalına daha önce hazırlık yapmış olan kurumlar ve hızlı geçiş yapanlar sorun yaşamadı. Fiziki mağazalar kapandı ama sanal mağazalar devreye girdi" dedi.

HOBİ ALANLARINA İLGİ ARTTI

Akçakoca insanların eve kapanınca hobilerine ve ilgi alanlarına yöneldiğini belirtirken, "Resim yapmayı bırakanlar tekrar resim yapmaya başladı. Özellikle suluboya yapma eğilimi artış gösterdi. Bu da fırça, suluboya resim defteri, suluboya (özelikle tablet suluboya) satışlarını artırdı. Kara kalem ve eskiz çalışmak isteyenler sanatsal kuru boya, dereceli kalem ve sketch çizim setlerinin ve sketch defterlerinin satışlarını tetikledi.

Boyama ve çizime olan ilgi artışı topyekun olarak özellikle sanatsal kâğıt urun gamımızdaki tüm ürünlerde ciddi satışların gerçekleşmesini sağladı. Bunlar ile birlikte özellikle hobi kategorisinde ve özellikle akrilik boya satışlarındaki artış insanların evde kaliteli vakit geçirme isteklerinin sonucu." ifadesinde bulundu. Okulların online olmasıyla birlikte özellikle okul ürünlerinin satışlarının düştüğünü belirten Akçakoca, şu an durağanlık söz konusu olduğunu açıkladı.

CİDDİ ARTIŞ YAŞANDI

Akçakoca artış yaşanan ürünleri sıralarken, çocuklar için ebeveynlerin özellikle akıl oyunları, boyama kitapları ve puzzle satın aldığını belirtti. Akçakoca konuşmasına şöyle devam etti: "Kapanmalar, kısıtlamalar insanların evde kaliteli vakit geçirme arzusu sonucunda tüm sanatsal boya ve kâğıt/defterleri gruplarının satışları ciddi artışlar getirdi. Unutulun hobiler veya yeni hobi edinme isteği kapanma ve kısıtlanmış donemde e-ticaret döneminde satış olarak bizlere yansıdı. Özellikle hobi akrilik boyası, DAS Seramik Hamuru, tablet sulu boya, gramajlı (300 gr) sanatsal suluboya defterleri, fırçalar, sketch çizim setleri, sanatsal kuru boya çeşitleri, sanatsal (dokulu ve gramajlı) resim defter satışlarında ciddi talep yağdı."

E-TİCARET HACMİ ARTTI

İnsanların ve firmaların daha çok online satışlara yöneldiğini belirten Akçakoca, "E-ticaret hızla büyüyen satış kanalının başında geliyordu. Pandemi süreci çok ama çok daha fazla hızlandırdı. Tüm fiziki mağazası olana perakende müşterilerimiz kendi web sitelerine bir taraftan yatırım yaparken diğer taraftan online platformlarda mağaza açarak e-ticaret hacimlerini artırdı.

Salgın süreci iş yapış şekillerini ve tüketicilerin alışveriş yapma alışkanlıklarını değiştirdi. Dolayısıyla son 1.5 yıldır fiziki perakende mağaza satışları düşerken online satışlar tersine artış göstermektedir. Eskiden cirosunun yüzde 60-70'ni fiziki mağazadan yapılırken pandemi surecinde bu durum e-ticaret lehine değişmiştir" açıklamasında bulundu.

4 GRUP TERCİH EDİLDİ

Hem fiziksel hem de online satış yapan Ozan Sait gelen taleple ilgili açıklamada bulundu. Sait, "Pandemi nedeniyle evde vakit geçirme süresi artığından okulların tam açılmadığından dolayı önceki senelere göre en çok hareket gören ürün grubular eğitsel ürünler, oyuncak, puzzle ve sanatsal grubu oldu. Azalan kategoriler ise çanta, kırtasiye ve kaynak kitaplarında gözlendi" dedi.

ONLİNE SATIŞLAR 3 KAT ARTTI

Sait son yıllarda online satışların özellikle tercih edildiğini belirtirken, "Online satışlarda artış grafiğini her sene gözlemliyorduk. Pandemi nedeniyle alışveriş alışkanlıkların değişmesi ile online satışın geçen seneye oranla 3 kat artığını söyleyebilirim. Mağazaların dönemsel kapatılması ile açıkçası ikisi birbirini dengelemiş oldu" dedi. Sait, fiyatların da yüzde 20-30 civarı artış gösterdiğini kaydetti. (Hürriyet)