Yüz yüze eğitimdeki öğretmenlere kıyafet uyarısı

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, pandemi sürecinde yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle öğretmenlere uyarılarda bulundu. Taşkınoğlu, öncelikle çocuklara birbirlerinden uzak durmalarının söylenmesi gerektiğini belirterek, "Oyun sahasında ya da sınıf ortamında birbirlerinden ne kadar uzak durabilirler, özellikle 1’inci sınıf çocuklar için bu soru işaretidir. Çocukları mümkün olduğunca okulda küçük gruplar halinde toplamak gerekiyor. Küçük grupların bir sınıfta olmasını, koridorlarda bir araya gelmemelerini sağlamak gerekiyor. Toplu kullanılan alanlarda, küme halinde dolaşmalarını sağlamamız gerekecek. Bir sınıfın diğer sınıf ile bir araya gelmesini engellemek gerekecek. Çocukların arasındaki o yakın ilişkiyi nasıl engelleriz? En büyük soru işareti burada ortaya çıkıyor. Çocuklara karşısındakinin tükürüğünden kaçması gerektiğini anlatmamız gerekiyor" dedi.

'ÖĞRETMENLERİMİZİ KORUMAMIZ GEREKİYOR'

Taşkınoğlu, bu konuda velilere çok büyük görevlerin düştüğünü belirterek, "Ebeveynler çocuklarına neden sakınması gerektiğini anlatması gerekiyor. 'Karşındaki arkadaşının tükürüğünden kaçman gerekiyor' demesi lazım. Ayrıca hijyen kurallarına sıklıkla uyması gerektiğini hatırlaması da gerekecek. Çocukları çok ürkütmeden, anksiyete sokmadan onları korkutmadan mümkün olduğunca çok birbirlerinden uzak durmaları, maskelerini düzgün takmaları ve hijyenlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bir de asıl öğretmenlerimizi korumamız gerekiyor. Öğretmenlerimizden herhangi biri hasta olursa birbirlerine ve daha sonra tabii ki çocuklara bulaştırma riskleri daha fazla. O yüzden öğretmenlerimizin sağlığından çok emin olmamız gerekiyor. Onların kendilerini koruduğundan, kişisel korunma ekipmanlarına sahip olabildiklerinden emin olmamız gerekiyor" diye konuştu.

'OKULDA ÖNLÜKLE DOLAŞMALARI GEREKİYOR'

Öğretmenlerin de kendilerini korumak için kişisel eşyalarını çok fazla okula götürmemeleri gerektiğini kaydeden Taşkınoğlu, şunları söyledi:

"Öğretmenler okuldayken mümkünse tek tip kıyafet giymeleri, üstlerinde bir önlükle dolaşmaları veya okulda giydikleri kıyafetle eve gitmemeye; evdeki kıyafetle okula gelmemeye özen göstermeleri gerekiyor. Saçlarını toplayarak, üzerlerine virüsün bulaşmasını engelleyecek şekilde davranmaları gerekecek. Mutlaka siperlik ve maske takmaya gayret etmeleri gerekiyor. Özellikle bunu sadece çocuklarla birlikteyken değil de, öğretmenler bir arada dinlenirken de yapmaya gayret göstermeleri gerekiyor. Sık sık ellerini yıkamalarını, dezenfektan kullanımının da sık olmasını gerektiğini de hatırlatmak lazım. Çocuklar virüsü asemptomatik yaşayabilirler ve virüsü her yere bulaştırabilirler. Bu kapsamda okulun sürekli temizlenmesi gerekiyor. Mümkün olduğunca okulda gerçekten ihtiyaç duyulan personelin bulunması gerekiyor. Yani kalabalığı azaltmamız, kalabalıklara izin vermememiz gerekiyor. Görevi olmayan gereksiz personelin okulda bulunmamasını sağlamak, vardiya usulü çalışmalarını sağlamak gerekecek."