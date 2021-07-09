Yüz yüze eğitim öncesi flaş karar! Tek tek açıklandı

'DAVA AÇARSA KAZANIR'

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen: Anayasa’nın öngördüğü eğitim hakkını ancak kanunla sınırlayabilirsiniz. Aşıyı hiç kimseye dayatamadığınız yerde üniversiteyi kazanmış bir öğrenciye ‘Ben seni almıyorum’ diyemeyiz.

Üniversitenin alacağı senato kararıyla bu işlem yapılamaz. ABD’deki üniversitelerde eyaletlere göre uygulama değişebilir. Anayasamıza göre bu mümkün değil. Aşı çalışmalarında 20 yaş grubunun henüz bilimsel sonuçları açıklanmadığı için gençler kaygı duyuyorlar. (Milliyet)