Yüz yüze eğitim olacak mı? Okullar yüz yüze eğitime ne zaman başlıyor?

Ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek toplantı saat 13:30’da başlayacak. Koronavirüs salgının ana gündem maddesi olduğu toplantıda yeni önlemler ve tedbirler, yüz yüze eğitim ve okullar sel felaketi ve Afganistan’ın durumu değerlendirilecek. Peki, okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin ana gündem maddesi, koronavirüs salgını ve alınacak yeni tedbirler olacak. Son dönemde artan yeni vaka ve can kaybı sayılarının da ele alınacağı toplantıda aşılama süreci Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılacak sunumla değerlendirilecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Toplantıya ilk kez katılacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de toplantıda bir sunum yapması bekleniyor. Özer, 6 Eylül'de yüzyüze eğitim için kapılarını açacak okullarda alınacak tedbirler hakkında bilgi verecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı bir televizyon programında "Yüz yüze eğitim olabilecek mi yeni eğitim-öğretim döneminde? sorusunu ise "İnşallah olacak. Dün akşam da Bakanımla bu konuyu görüştük. İnşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız ve yavrularımız da öğretmenleriyle yüz yüze inşallah çalışmaya başlayacaklar." şeklinde yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yapılan programda yüz yüze eğitimin başlayacağını duyursa da nihai karar bugün yapılacak kabine toplantısında belli olacak.

Ziya Selçuk'un Milli Eğitim Bakanlığı görevinden af talebini yerinde bulduklarını ve yerine Milli Eğitim camiasını tanıyan Mahmut Özer'i göreve getirdiklerini anımsatan Erdoğan, Bakan Özer ile çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİ OLAN DİĞER KONULAR

Türkiye'de genelinde meydana gelen orman yangınları ile Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin de ele alınacağı toplantıda, Afganistan'daki gelişmeler de masaya yatırılacak.

Vaka sayılarının kontrol altında tutulması için özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara aşı olmayanların ya da HES kodunu göstermeyenlerin girişlerinin engellenmesi gibi tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor.