Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor, yarın başlayacak mı? 1 Haziran’da okullar açılacak mı, hangi sınıflar okula gidecek?

Kademeli normalleşme 17 Mayıs’ta başladı, 1 Haziran tarihinde sona eriyor. Okulların durumu ise en çok merak edilen konuların başını çekiyor. Okulların ne zaman başlayacağı, yüz yüze eğitimin olup olmayacağı öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, 1 Haziran’da okullar açılacak mı? Yarın yüz yüze eğitim başlayacak mı, hangi sınıflar okula gidecek?

Normalleşme adımlarına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni açıklama geldi. Öğrenciler ve velilerin gündemi ise okulların açılıp açılmayacağı yüz yüze eğitimin olup olmayacağı. Koronavirüs salgını dolayısıyla uzaktan eğitime geçilmiş, bazı sınıflar için yüz yüze eğitim kararı alınmıştır. Kabine toplantısı sonrası okulların durumu netleşti.

1 HAZİRAN’DA OKULLAR AÇILACAK MI?

Bakan Selçuk: "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacağını bildirdi.